Özgür Özel'in Amcası Necati Özel Son Yolculuğuna Uğurlandı

28.05.2026 15:52  Güncelleme: 16:40
Manisa’da geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında hayatını kaybeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in amcası Necati Özel, Hatuniye Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Necati Özel için öğle namazının ardından Hatuniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene merhumun, Özgür Özel'in de arasında bulunduğu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP milletvekilleri, CHP il ve ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Necati Özel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hatuniye Camisi'ndeki cenaze namazı öncesinde ve mezarlıkta Özgür Özel'in yanı sıra Necati Özel'in çocukları Tolga Özel ve Pınar Özel taziyeleri kabul etti.

Kaynak: ANKA

