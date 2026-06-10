Özgür Özel'in Eski Danışmanı Cem Yüzer Gözaltına Alındı

(MANİSA) - Manisa'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir dönem CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in danışmanlığını da yapan Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl D. gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında, Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl D. gözaltına alındı.

Yüzer, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekilliği döneminde danışmanlığını yapmıştı.

Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.