Özgür Özel\'in Milletvekilleriyle Toplantısı.... Ali Mahir Başarır: Birden Fazla Mitingin Olduğu Bir Süreç Olacak. Daha Sert ve Önemli Adımlar Atacağız

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: OZAN URAL

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından açıklama yaptı. Başarır, "Arkadaşlarımızla birlikte bazı kararlar aldık. Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak bu süreçte. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız" dedi. Başarır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "20 yıl futbolculuk hayatımda hiç kırmızı kart görmedim" sözleriyle ilgili "Keşke olsa da VAR kayıtlarına bir baksak" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ile bir araya geldi. Tutuklanarak görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gündemiyle yapılan toplantı sonrasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır gazetecilere açıklama yaptı.

Gözaltı işlemlerinden tutuklama kararına kadar tam bir hukuksuzluk yaşandığını belirten Başarır, şunları söyledi:

"Hukuksuzluk, mobbing baskı devam ediyor. Önce bir cezaevi. Sonra diğer Paşakapısı Cezaevi. Paşakapısı Cezaevi'nde odası değiştiriliyor. Gece saatlerinde belediye başkanımız tam uyuyacakken 'vazgeçtik, buradan da Silivri'ye götürüyoruz' diyorlar. Bakın Metris, Paşakapısı, Silivri. Bırakın belediye başkanını, Türkiye'de bunu yaşayan başka bir yurttaşımız yok ama Türkiye'de hukuk, cezaevleri, adalet -cezaevleri Adalet Bakanlığı'na bağlı- bu durumda. Utanç duyuyoruz bundan. Biz bu yaşadıklarımızdan gerçekten üzgünüz, Türkiye üzgün. Arkadaşlarımızla birlikte bazı kararlar aldık. Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak bu süreçte. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç, iktidarı devralma süreci olacak. Bir kez daha Genel Başkanımızın dediği gibi altını çiziyoruz. Bugün milletvekillerimizle çok verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki hafta Meclis de yok. O sebeple İstanbul'da olmaları kıymetliydi."

"Turpla değil, kendi heybesindeki ayakkabı kutularıyla mücadele ediyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik ifadeleri de sorulan Başarır, "Zaten biz soygun düzeniyle mücadele ediyoruz. Açıklamalarına baktık. Bayağı yine ülke sorunları ve ülke gündemi dışında CHP ile uğraşmış. Biz kendi heybesindeki turpla değil, kendi heybesindeki başta ayakkabı kutuları olmak üzere, rüşvet sözleşmeleri olmak üzere birçok çirkinliklerle uzun süreden beri mücadele ediyoruz. Bizim de derdimiz bu ama biz gerçek yolsuzlukla, gerçekten bu ülkeyi soyanlarla mücadele ediyoruz. O ise kendi üzerlerindeki lekeyi bize atarak kirli soruşturma ve kovuşturmalarla bunu yapmak istiyor. Aradaki fark bu" dedi.

CHP'nin kırmızı kart protestosuna ilişkin Erdoğan'ın "20 yıl futbolculuk hayatımda hiç kırmızı kart görmedim" ifadelerine yanıt veren Başarır, "Keşke olsa da VAR kayıtlarına bir baksak" diye konuştu.

"Pazartesiden itibaren yaşayarak göreceğiz"

Toplantıda; milyonlarca emeklinin, işçinin, memurun çektiği yoksulluğun da konuşulduğunu dile getiren Başarır, "Milyonlarca insan açlık sınırının altında açıyor. O yüzden bu süreci bir bütün olarak ortaya koyduk. Tüm eylemlerimizi onun içerisinde doldurduk ve dedik ki, atacağımız adımlar bundan sonra iktidarı devralma süreci. O yüzden bunları aslında pazartesinden itibaren yaşayarak da hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.