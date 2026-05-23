Özgür Özel'in Partideki Mücadele Vurgusu

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararının ardından partisinin milletvekilleriyle yaptığı kapalı grup toplantısında, kendisi de dahil bazı milletvekillerine yönelebilecek olası disipline sevk ve ihraç ihtimaline ilişkin olarak, "Beni de arkadaşlarımı da partiden ihraç edebilirler. Öngöremediğimiz hiçbir şey yok. Bu müdahalelere karşı mücadeleyi bırakamayız" dedi. Özel'in, "Bizi buradan çıkartırlarsa Meclis'teki odama geçerim. Genel Merkez'deki makam kaybedilirse mücadele yeri Meclis olur" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine yönelik mutlak butlan kararı sonrasında partisinin 138 milletvekilini, CHP Genel Merkezi'nde toplantıya çağırdı. Toplantıya vekillerden 96'sı katıldı, 15'i mazeret bildirdi. Saat 11.20 itibarıyla başlayan kapalı grup toplantısı, yaklaşık üç sat sürdü.

GRUP BAŞKANI SEÇİMİ YAPILDI

Toplantının başlangıcında CHP grup başkanlığı seçimleri yapıldı. CHP Lideri Özel, 95 oyla yeniden Grup Başkanı seçildi. Toplantıya mazeret bildirerek katılmayan 15 milletvekilinin Özel'e destek verdiği belirtildi. CHP kaynakları, seçimi "grup içi güven tazeleme" olarak niteledi. Parti kurmayları, Özel'e TBMM grubundan verilen desteğin Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekili grubundan yoğun destek olduğuna yönelik yayılan kulis bilgilerinin doğru olmadığını ortaya koyduğuna dikkati çekti.

"GENEL BAŞKAN" DEMEM

Toplantıda Özel'in grup başkanlığı seçiminin ardından milletvekillerine hitap ettiği öğrenildi. Özel, istinafın tedbir kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu için "Bu iş bitene kadar kendisine 'Kemal Bey' derim. 'Genel başkan' demem. Ama ona yapılan saygısızlıkları da tasvip etmem" dediği öğrenildi. Özel ayrıca, Kılıçdaroğlu ile sadece en kısa sürede kurultaya gitme çerçevesinde görüşeceğini belirterek "Oturup görüşürüm. Görüşme hattı, partiyi belli bir şekilde kurultaya götürme olur" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu ile yüz yüze bir görüşme olmazsa heyetler halinde de görüşülebileceği aktarıldı.

PARTİDEN İHRAÇ DURUMUNDA STRATEJİ NE OLACAK

Toplantıda ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun partiyi ihraçlarla kurultaya götürme ihtimali de değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre Özel, bu ihtimale ilişkin "İl başkanlarını değiştirirse seçilmişleri tanırız. Beni de arkadaşlarımı da partiden ihraç edebilirler. Öngöremediğimiz hiçbir şey yok. Bu müdahalelere karşı mücadeleyi bırakamayız" değerlendirmesini yaptı.

KURULTAY HAZIRLIKLARI BAYRAMDAN SONRA BAŞLAYACAK

Özel'in dün yaptığı açıklamada, "Bayramdan sonra hazırlıklarını başlatacağız" ifadelerini kullandığı kurultay da toplantıda ele alındı. Edinilen bilgiye göre Özel, "Bayramdan sonra kurultay hazırlığını başlatacağız. Gerekirse imzaları toplar, olağanüstü kurultaya gideriz. Parti kapanmadıkça başka bir parti mevzusu yok. Biz bu kararı tanımıyoruz" dedi.

"BİZİ BURADAN ÇIKARITRLARSA MECLİS'TEKİ ODAMA GEÇERİM"

Özel ve yönetiminin olası bir kolluk kuvveti müdahalesiyle genel merkezden çıkartılması ihtimaline ilişkin olarak ise "Bizi buradan çıkartırlarsa Meclis'teki odama geçerim. Parlamento tabanlı bir anlayışımız olur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında CHP Genel Başkanı'nın makamı nasıl ki Birinci Meclis ise şimdi de benim Meclis'teki odamdır. Ben parti kapatılırsa 'yedek parti' derim. Bizim partimiz CHP'dir. Bu partide mücadeleye devam. Genel Merkez'deki makam kaybedilirse mücadele yeri Meclis olur" diye konuştu.