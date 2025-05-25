Özgür Özel, Kadıköy Halk Koşusu\'nda Atatürk\'ü Anarken İktidar Eleştirisi Yaptı

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(İSTANBUL) - 10K Kadıköy Halk Koşusu'na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koşuyu bitirdikten sonra yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün peşinden koşanları hapsedemezsiniz. Sadece bir yere koyarsınız hürriyetini engellersiniz ama koşusu durmaz. Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhuriyet koşusu, iktidar koşusu sürüyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Kadıköy'da katıldığı 10K Kadıköy Halk Koşusu'nu tamamladı. Özgür Özel'e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın eşlik etti. 10 kilometre koşan Özgür Özel'e ve yanındakilere, koşuyu bitirenlere verilen madalya takdim edildi.

"Atatürk'ün peşinden koşanları hapsedemezsiniz"

Koşuyu tamamlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"59 dakikada koştuk 10 kilometreyi. 1923 numara ile koştuk. Bunu Ekrem Başkana ilk ziyarette hediye edeceğiz. Ekrem Başkan için koştuk bugün. Ekrem Başkan da ben de buradaki ekibin hepsi aslında bir kişinin peşinden koşuyoruz. 19 Mayıs'ta Samsun'da ilk adımı atan ve Cumhuriyet koşusunu başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden koşuyoruz. Atatürk'ün peşinden koşanları hapsedemezsiniz. Sadece bir yere koyarsınız, hürriyetini engellersiniz ama koşusu durmaz. Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhuriyet koşusu, iktidar koşusu sürüyor. Memlekette bir darbe dönemi var. Bu darbe geleceğe, ülkenin geleceğine, gelecek cumhurbaşkanına mevcut tarafından yapılan darbedir. Bazen eskiden askerler mevcuta darbe yapardı, şimdi mevcut geleceğe darbe yapıyor. Sosyalist Enternasyonel'in kapanış konuşmasını yapacağım birazdan. Orada da herkes bunun Türkiye'nin geleceğine darbe yapıldığını kabul ediyor. Biz bu darbeyi geçeceğiz. Seneye bu maratonları Ekrem Başkanla birlikte koşacağız."