(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce mitingi öncesinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun Düzce Gümüşova Halilbey köyünde bulunan ailesini ziyaret etti.
"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için Düzce'de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun Düzce Gümüşova Halilbey köyünde bulunan ailesini ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, Kadriye Kasapoğlu'nun Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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