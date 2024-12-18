Özgür Özel Kanada Büyükelçisi ile Görüştü

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton'u CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Özel'e, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
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