Özgür Özel: "Kendine oy verenleri bile soyan, soğana çeviren bir iktidarla karşı karşıyayız"

Haber: Ogün AKKAYA - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ARTVİN) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu iktidar önce bütün emeklileri, emekçileri, çiftçileri mağdur etmişken şimdi yaptığı fon oyunlarıyla kendi kitlesine, efendim 'Bakanların parası da bu fonda. Sarayın parası da bu fonda. Partinin yöneticilerinin parası bu fonda' deyip kendi taraftarlarını, kendine oy verenleri bile oyuna getiren, ellerindeki pahalı fonları bunlara veren, kadın bakanı 27 daire parası koyup 5 ay sonra 380 daire parası çekip kaçan, kendine oy verenleri bile soyan, soğana çeviren bir iktidarla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, temasları kapsamında bulunduğu Artvin'in Hopa ilçesinde esnafı ziyaret etti. Yağışlı havaya rağmen vatandaşların ilgisiyle karşılanan Özel'e Hopaspor'un taraftar grubuna ait "Denizin asi çocukları" yazılı atkı ile Hopaspor atkısı hediye edildi. Özel'in esnaf ziyareti esnasında tulum ve kemençe çalınırken, YENİ Parti heyeti ve vatandaşlar alkışlar eşliğinde Karadeniz türkülerini seslendirdi. Öte yandan ziyarette hem vatandaşlarla hem esnafla sohbet eden Özel, burada alım gücü ve hayat pahalılığına ilişkin vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ziyaretin ardından Hopa Belediye binası önünde açıklamalarda bulunan Özel, 2011 yılında milletvekili adaylığı seçim sürecinde polisin sıktığı gaz nedeniyle fenalaşarak hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun hatırası önünde saygıyla eğildiğini ifade etti. Lokumcu'nun ölümünden sorumlu olanların 13 yıl sonra hiçbir ceza almadan kurtulduklarını belirten Özel, YENİ Parti'nin yeni iktidarı döneminde bu kişilerin yeniden yargılanıp hesap vereceklerini söyledi. Açıklaması sırasında Hopaspor taraftar grubu tarafından kendisine hediye edilen ve üzerinde şarkıcı Kazım Koyuncu'nun resmi bulunan atkıyı gösteren Özel, Koyuncu'yu andı.

Dün adliyede Artvin'in Borçka ilçesinde ağaç kesimini engellemeye çalışırken öldürülen Reşit Kibar'ın ailesinin yanında olduğunu aktaran Özel, Kibar'ın "hesabı sorulana ve gerçek katiller hesap verene kadar adalet arayışının ve ailenin yanında olacaklarını" vurguladı.

"25 BİN LİRAYLA KİMSE GEÇİNMEK ZORUNDA KALMAYACAK"

Özel, YENİ Parti'nin emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin, balıkçının, arıcının ve bilhassa gençlerin partisi olduğunu ifade etti. Emeklilerin haksızlığa uğradını savunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Burada teyzem sordu. Dedi ki, 'Tayyip Bey'e sor, 25 bin lirayla o geçinebilir mi?' dedi. 25 bin lirayla kimse geçinmek zorunda kalmayacak. Ant olsun ki hakkımızı hep birlikte alacağız. Hepiniz şunu bilin: Kimse yokluğa, yoksulluğa, açlığa, sefalete, umutsuzluğa, işsizliğe mahkum değil. Bu iktidar partisi biliyorsunuz yandaşını zengin eden, vatandaşı oy zamanı hatırlayan, ama kendi iktidarından önce 1,5 asgari ücret alan emekli, şimdi asgari ücretin yüzde 60'ına düşüren, kendinden önce ortalama emekli maaşı, en düşük emekli maaşının 1,5 katından fazlayken, şimdi 25 bin liraya düşüren, açlık sınırı 37 bin lira, emeklisine 23 bin lira veren bu iktidar diğer taraftan kurduğu fon oyunlarıyla önce bütün emeklileri, emekçileri, çiftçileri mağdur etmişken şimdi yaptığı fon oyunlarıyla kendi kitlesine, efendim 'Bakanların parası da bu fonda. Sarayın parası da bu fonda. Partinin yöneticilerinin parası bu fonda. Filanca bile 3 almış, 5 almış, 7 almış' deyip kendi taraftarlarını, kendine oy verenleri bile oyuna getiren, ellerindeki pahalı fonları bunlara veren, kadın bakanı 27 daire parası koyup 5 ay sonra 380 daire parası çekip kaçan, kendine oy verenleri bile soyan, soğana çeviren bir iktidarla karşı karşıyayız."

"BU KARA DÜZENİ KURAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Hopa'dan, ülkemizin kuzeydoğusundaki cumhuriyetin kalesinden sesleniyorum: Cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir. Hiç kimse enseyi karartmasın. Bu iktidarın sonu gelmektedir. O sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Biz seçimi alınca artık geride kalanlar, unutulanlar, ihmal edilenlerin yüzü gülecek. Bilhassa elleri nasır tutmuş, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş, 'Sen artık dinlen. Biz sana bakarız' deyip de tarihin en büyük vicdansızlığına, en büyük vefasızlığına muhatap emekliler şunu biliyor ki YENİ Parti gelecek, AK Parti'nin kara düzenini bitirecek, emeklilerin yeni düzenini, yeni iktidarını kuracak. Emeği sömürenler, sendikalı olunca işten çıkarılanlar, alın terinin karşılığını alamayanlar, güvencesiz çalışanlar, Soma'da daha iki gün önce hayatını kaybeden beş maden işçisinin ailesi, Soma'da, Ermenek'te katledilen madenciler, Karadeniz'de katledilen madenciler, doğası katledilenler, yüreğinde hep bir acıyla yaşamak zorunda olan herkes şunu bilsin ki, yaşananların hepsi bu kara düzenin işidir. Bu kara düzeni kuran Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti'nin kara düzenini alaşağı edip cumhuriyetin düzenini kuracağız. Milletin düzenini kuracağız.

"EV KADINLARI, İSTİHDAM DIŞINDA BIRAKILAN VE TARIMDA ÇALIŞAN KADINLAR EMEKLİLİK HAKKINA KAVUŞACAK"

Burada sokakta, meydanda, mitingde, hayatta kadınla erkek yan yana, kadın erkek eşitliği Hopa'da meydanda. Ama karşımızda kadınları ihmal eden, onlara 'Çocuk doğur, çocuğuna evde bak, hastana bak, hayata karışma' diyen, kreş yapmadığı için çocukları sosyal hayata başlatmayan, garibanın çocuğunu geride bırakan, annesini sosyal hayata, iş hayatına katmayan bir iktidar var. Öyle ki, 18 bakanı var, bir de cumhurbaşkanı yardımcısı 19, kendi ile birlikte 20 kişi kabine toplayan ama sadece aile bakanını kadından yapan, kafada 'Kadın hiçbir işten anlamaz, sadece aile bakanlığından anlar' diyen bir anlayış var. Gelecekte AK Parti'nin düzeni gidip, YENİ Parti'nin iktidarında herkesin yüzü güldüğünde Türkiye'de ev kadınları da, istihdam dışında bırakılan kadınlar da, güvencesiz tarımda çalışan kadınlar da, sosyal güvenceye, emeklilik hakkına kavuşacaklar. Kadınla erkeğin eşitliği YENİ Parti'nin yeni iktidarında yeniden kurulacak."

KONGRELERDE OY KULLANABİLMEK İÇİN ÜYELİK TARİHLERİ İLERİYE ALINDI

Özel, başta tüm kadınlar ve gençler olmak üzere herkesi YENİ Parti'ye üye olmaya davet etti. Geçtiğimiz günlerde tüm üyelerin katılımıyla ilçe kongrelerinin tamamlandığını ve sırada il kongrelerinin olduğunu belirten Özel, Türkiye'de ilk kez bir siyasi partiye üye olan herkesin ilçe başkanına oy kullandığını ifade etti. İlçe kongrelerinde 26 Ağustos'a kadar kayıtlı olan üyelerin oy kullanabildiğini hatırlatan Özel, "Tarihleri de ileriye aldı. Ekim'in 7'sine kadar YENİ Parti'ye kayıt olan herkes Artvin il başkanlığı seçiminde ve 81 ilimizdeki il başkanlığı seçiminde doğrudan sandık başına gidecek. Ayrıca ekim ayında üye olanlar da Kasım'ın 15'inde yapılacak genel başkanlık seçiminde, Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede kuracağımız sandıklarda YENİ Parti'nin genel başkanına 600 tane delege değil, 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek" dedi.