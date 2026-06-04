Özgür Özel, Madencilerin Yanında

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, alacaklarını alamadıkları için eylem yapan Doruk Madencilik çalışanları ile bir araya geldi.

Özgür Özel, SSS Yıldızlar Holding önünde protesto gerçekleştiren 36 madenciye destek vermek için holding önünde işçilerle bir araya geldi. Özel ile birlikte alanda, çeşitli partilerin milletvekilleri ve sendika temsilcileri de yer aldı. Özel, burada yaptığı açıklamada, "Doruk Madencilik, iktidar tarafından kayırılan, iktidara çok yakın bir şirket olan Yıldızlar Holding'in işlettiği bir maden. Bu maden şirketinin 2 bin 600 maden ruhsatı cebinde. Devletten dünya kadar teşvik alıyor, kredi alıyor ama doğum yardımını bile ya da kaza geçirmiş bir madenciye ödenecek parayı bile zimmetine geçiren, madenciye hakkını vermeyen, yıllardır, aylardır ödemediği maaşlarla 180 madenciye 160 milyon lira borcu olan bir şirket. Doruk Madencilik işçileri, Beypazarı'ndan kalktılar 1 ay önce, nisan ayının ikinci yarısında ve Ankara'ya yalınayak yürüdüler. Seslerini duyurdular, Meclis'e geldiler. Ankara'da parklarda yattılar, sabahladılar. 28 Nisan günü bu arkadaşlarımıza devlet söz verdi, 3 bakan kefil oldu. Dediler ki; 'Gidin, 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak. Biz kefiliz.' Şimdi haziran ayındayız. 15 Mayıs'ın üzerinden neredeyse 3 hafta geçti, yatan bir para yok. Madencileri yine Beypazarı'ndan bu yana sokmuyorlar" ifadelerini kullandı.

'VERİLEN SÖZ TUTULMADI'

Özel, maden işçilerinin alın teri ödenene dek onlara destek vereceklerini belirterek, "Kamuoyu desteği olursa bu para alınacak. Şunu unutmayın, 1 Mayıs konuşmasında Erdoğan 'Madencilerin paralarını ödedik' dedi. Bakın onların söylediği yalan 20 televizyonda birden bütün Türkiye'ye yayılıyor. Ama gerçeklik; madenciler hakkını almadı, verilen söz tutulmadı, halen daha da yatan bir para yok. Seslerini duyurmak için buraya gelmek istiyorlar. 105 madenci abluka altında şu anda orada. Buraya çeşitli yollarla dün tek başına ulaşabilen madenci arkadaşlarımız, 36 kişi de burada SSS Yıldızlar Holding'in kapısının önünde alınlarının terinin karşılığını istiyorlar. Son sözüm şudur; son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız. Doruk Madencilik işçileri bu parayı da alacaksa kamuoyu desteğiyle alacak. Herkes emeğin, emekçinin ve madencinin arkasında dursun" diye konuştu.

Bağımsız Maden İş Sendikası Avukatı Mürsel Önder ise "Şu an itibarıyla işçi arkadaşların hesaplarına paralar yatmaya başladı ama yaptığımız hesaplarda tam olup olmadığından çok emin değiliz" açıklamasında bulundu.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ-Mikail KARAMAN/ANKARA,