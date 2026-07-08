İbb Davası'nda 64'üncü Gün... Özgür Özel: "Mahkeme Taklidi Bile Yapmaya Çalışmayan Bir Düzmece Kurguyla Karşı Karşıyayız" - Son Dakika
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İbb Davası'nda 64'üncü Gün... Özgür Özel: "Mahkeme Taklidi Bile Yapmaya Çalışmayan Bir Düzmece Kurguyla Karşı Karşıyayız"

08.07.2026 14:53  Güncelleme: 16:08
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB Davası'nın 64. gününde Silivri'de yaptığı açıklamada, savunma hakkının kısıtlandığını belirterek, mahkemenin düzmece bir kurgu olduğunu söyledi.

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB Davası'nın 64'üncü gününde Silivri'de yaptığı açıklamada, "Üç buçuk ay boyunca dinlediler, şimdi savunma yapma zamanı geldiğinde kısıtlama yapıyorlar. Mahkeme taklidi bile yapmaya çalışmayan bir düzmece kurguyla karşı karşıyayız. Bir avukatın savunmayı ne zaman bitireceğine hakimin karar verdiği nerede görülmüş? Bir buçuk yıldır hepsi iftira olan yayınlar izliyoruz televizyonlarda ve şimdi Ekrem Bey'in konuşma zamanı. Herkesin ağzını payını vereceği, masumiyetini hem vicdanlarda hem tutanak önünde ispatlayacağı yerde, 'Seni dinlemeyeceğiz' diyorlar. Olacak iş değil" dedi.

CHP Grup Başkanı Özel, İBB Davası'nın 64'üncü gününde, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını dinlemek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne geldi. Özel, davanın görüldüğü 1 No'lu Duruşma Salonu'nun önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Fatih Keleş'in avukatı Nergiz İnce'nin savunmayı tamamlayamamasının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Gördüm, üzüntüyle takip ediyoruz. Fatih Keleş'i neredeyse gökyüzünün altında gerçekleşmiş her eylemden sorumlu tutuyorlar. Üç-üç buçuk ay boyunca dinlediler, şimdi savunma yapma zamanı geldiğinde kısıtlama yapıyorlar. Ekrem Başkan için de aynı şey söz konusu olacak. Kabul edilecek bir tarafı yok işin de, en kötü mahkemeler bile mahkeme taklidi yapmaya çalışıyorlar, tarihteki bir çok siyasi davada. Burada onların öyle bir kaygıları da yok. Mahkeme taklidi bile yapmaya çalışmayan bir düzmece kurguyla karşı karşıyayız. Öfkelenmemek, öfkeli sözler söylememek, tansiyonu boşu boşuna germemek için bir şey demiyoruz ama artık bu kadar da olacak iş değil."

Savunma kadar kutsal bir hakkı böylesine kısıtlamak hem Fatih Bey için hem diğer arkadaşlar için, avukatlar için... Bir avukatın savunmayı ne zaman bitireceğine hakimin karar verdiği nerede görülmüş? Şimdi Ekrem Bey'i çağıracak, 'Savunma yap' diyecek ama yarın akşamüstü savunmanın bitmesini bekliyor, ki düşünün 2 bin 400 yıl ceza istiyor, dünya kadar eylem falan... Savunma hakkının yanında, bir buçuk yıldır hepsi iftira olan yayınlar izliyoruz televizyonlarda ve şimdi Ekrem Bey'in konuşma zamanı. Herkesin ağzını payını vereceği, masumiyetini hem vicdanlarda hem tutanak önünde ispatlayacağı yerde, 'Bir buçuk yıldır sen dinledin, biz konuştuk. Şimdi azıcık konuş, biz seni dinlemeyeceğiz' diyorlar. Olacak iş değil."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 64'üncü Gün... Özgür Özel: 'Mahkeme Taklidi Bile Yapmaya Çalışmayan Bir Düzmece Kurguyla Karşı Karşıyayız' - Son Dakika

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