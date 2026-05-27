Özgür Özel, Manisa'da bayramlaştı ve kabir ziyareti yaptı

27.05.2026 11:29  Güncelleme: 12:42
Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın ilk gününde memleketi Manisa’da bayram namazının ardından partililerle bayramlaştı, ardından şehitlik ve kabristan ziyaretlerinde bulundu.

Özgür Özel, Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Fatih Parkı'nda partililerle bir araya geldi. Daha sonra Garnizon Şehitliği ile polis şehitliğini ziyaret eden Özel, ardından Çatal ve Kırtık mezarlıklarına geçti.

Özel, "Manisa Tarzanı" olarak bilinen Ahmet Bedevi'nin, geçen yıl evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in, dedesi Agah Menemenlioğlu, anneannesi Sadriye Menemenlioğlu, dedesi Abdullah Özel, babaannesi Penbe Özel ve amcası Cevdet Özel'in kabirlerini ziyaret ederek dua etti, karanfil bıraktı.

12 Eylül öncesi yaşamını yitiren eczacı meslektaşları Neşe Gülersoy, Mete Erdem ve Cemil Çöllü'nün mezarlarını da ziyaret eden Özel, Manisa'da belediye başkanlığı yapan Adil Aygül ile Ersan Atılgan'ın kabirlerine de karanfil bıraktı.

Özel'e ziyaretlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakıroğlu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban eşlik etti.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:43:00. #7.13#
