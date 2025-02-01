Özgür Özel, Nükhet Tartan\'ı Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski Manisa Eczacı Odası Başkanlarından Nükhet Tartan'ı tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti." denildi.