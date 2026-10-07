Özgür Özel, patenle Anıtkabir'e ulaşan sporcu Murat Sağlam'a YENİ Parti rozeti taktı - Son Dakika
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Özgür Özel, patenle Anıtkabir'e ulaşan sporcu Murat Sağlam'a YENİ Parti rozeti taktı

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Özgür Özel, patenle Anıtkabir\'e ulaşan sporcu Murat Sağlam\'a YENİ Parti rozeti taktı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Frankfurt'tan "Çocuklar için 4 bin 500 kilometre" sloganıyla patenle Anıtkabir'e ulaşan sporcu Murat Sağlam'a YENİ Parti rozeti taktı. Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, rozet takma anını sosyal medya hesabından duyurdu.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Frankfurt kentinden "Çocuklar için 4 bin 500 kilometre" sloganıyla patenleriyle Anıtkabir'e ulaşan sporcu Murat Sağlam'a YENİ Parti rozeti taktı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i; Avustralya Victoria Birliği Yönetim Kurulu Üyemiz Ilgın Köken, Bursa sanayicilerimizden Ertuğrul Kaplan ve sporcu Murat Sağlam ile birlikte ziyaret ettik. Almanya'nın Frankfurt kentinden "Çocuklar için 4 bin 500 kilometre" sloganıyla patenleriyle yola çıkarak Anıtkabir'e ulaşan sporcu Murat Sağlam'a YENİ Parti rozetini Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel taktı" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Özgür Özel, patenle Anıtkabir'e ulaşan sporcu Murat Sağlam'a YENİ Parti rozeti taktı - Son Dakika
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