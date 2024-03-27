CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer\'deki Halk Buluşmasında Konuştu

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki halk buluşmasında; partiden istifa edip bağımsız aday olan mevcut belediye başkanı Şükrü Genç'e seslenerek "Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın. Çekilirsin, pazartesi günü gelirim, rozetini kendim takarım. Yok, şimdi çekilmedin. Pazara getirdin. Bize korkulu rüyayı gördürttün, pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim deme. Vallahi kusura bakma, affedemeyiz. Çok açık ve net söylüyorum. Sarıyer'e AKP korkusu yaşatanları son kez uyarıyorum. Sarıyer'deki bütün Atatürkçülere, bütün cumhuriyetçilere, demokratlara sesleniyorum. Sarıyer'de Oktay Aksu'da birleşelim. Korkulu rüya görmeyelim" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bugün halk buluşması düzenledi. Partisinin ilçedeki belediye başkan adayı Oktay Aksu'ya oy isteyen Özel, şöyle konuştu:
"Burada bir belediye başkan adayımız var. İsmi Oktay Aksu. Sarıyer'in bir evladı. 15 sene İBB'de Belediye Meclis üyeliği yapmış, iyi bir yerel yönetici. Belediye başkan yardımcılığı deneyimi ile tamamen hazır. Sarıyer'in sevdalısı. Eğitimi, kişiliği, partililiği ile dört dörtlük bir belediye başkan adayı Oktay Aksu. Önce Oktay Başkanımı bütün Sarıyerlilere emanet ediyorum. Bir kişinin ne kadar partili olduğuna göreve geldiği gün değil görevden gittiği gün, aday yapıldığı gün değil; yapılmadığı gün bakacaksın. Şimdi bazıları diyor ki ben yıllarca bu partinin adayı oldum. Çok iyi. Hadi o zaman, gençleşme, değişim zamanı. Hadi bakalım, sen tecrübeni başka tarafa akıt. Gel, burada yeni bir heyecanı başlatalım. Olmaz. Ben partinin adayıysam partideyim. Yoksa karşıdayım. Ben rozeti çıkarırım, çekmeceye atarım. Bir de diyormuş ki, 'Ben de partiliyim. Sonra partiye geri gelirim'. Partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum. Bakın, partinin adı belli: CHP. Bayrağı belli. Amblemi belli. Kurucusu belli, kim kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Mevcut Genel Başkanı belli, Özgür Özel. Partinin adayı da belli, Oktay Aksu. Bu partinin nasıl kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'se, amblemi altı oksa, Genel Başkanı Özgür Özel'se bu partinin Sarıyer adayı da Oktay Aksu'dur. Efendim, ben aday olayım, seçilirsem geri geleyim. Şu anda CHP'nin adayının karşısında adaylaştığınız için AKP'nin gelme tehlikesi var. Sen hem partiye Sarıyer gibi bir yere AKP'li birini getirmeye, bu riske alet olacaksın hem 'Günü gelince partiye döneceğim' diyeceksin. Yok öyle yağma.
"BOĞAZİÇİ'NİN DIŞINDA DA MI KAYYUM OLSUN"
Buradan son çağrımdır. Partinin Genel Başkanı olarak geçmişte aradım. 'Yapma başkanım' dedim. 'Yapma, büyüğümüzsün' dedim. 'Gel, Genel Merkez'de birlikte çalışalım' dedim. Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AKP tehlikesi. Kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor. AKP tehdit ediyor. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın. Çekilirsin, pazartesi günü gelirim, rozetini kendim takarım. Yok, şimdi çekilmedin. Pazara getirdin. Bize korkulu rüyayı gördürttün, pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim deme. Vallahi kusura bakma, affedemeyiz. Çok açık ve net söylüyorum. Bu güzel öğrencilerin hatırına. ya buraya AKP gelirse. Neler yapacak bu kampüslere? Boğaziçi'nin içinde kayyum var, dışında da mı kayyum olsun? Olur mu? Bu öğrencilerin burnundan getirirler, hepimizin canını okurlar, bu esnafın burnundan getirirler. O yüzden Sarıyer'e AKP korkusu yaşatanları son kez uyarıyorum. Sarıyer'deki bütün Atatürkçülere, bütün cumhuriyetçilere, demokratlara sesleniyorum. Sarıyer'de Oktay Aksu'da birleşelim. Korkulu rüya görmeyelim.
"MUHAFAZAKAR DEMOKRATLARIN OYUNU İSTİYORUZ"
Son olarak şunu söyleyeyim. Biz CHP olarak karşımızdaki tehdit, korku, şantaj ittifakına karşı umudun ve sevginin ittifakıyız. Sadece Sarıyer'de sosyal demokratların değil; Sarıyer'deki milliyetçi demokratların, gözünde ve gönlünde güneş olan iyi insanların, haram ve yalandan bıkmış muhafazakar demokratların; Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile benim gibi göçmeniyle Sarıyer'deki bütün vatandaşların oyunu istiyoruz. İttifakımızın adı Sarıyer ittifakıdır, İstanbul ittifakıdır, Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakı, gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alır. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. Oktay Aksu kazanacak, Sarıyer kazanacak. Ekrem İmamoğlu kazanacak, İstanbul kazanacak. Ekrem Başkan ile birazdan iftarda buluşacağız. Ekrem Başkan'a selam var mı? Ekrem Başkan'a atılan her oydan bir tane de Oktay Başkan'a var mı? Sizi seviyorum, size güveniyorum. Size inanıyorum. Adaylarımızı size sizi de Allah'a emanet ediyorum."
Özgür Özel, Sarıyer programından önce de CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Dr. Mithat Bülent Özmen ile birlikte Eyüpsultan'da toplanan yurttaşlara seslendi, yerel seçimlerde destek istedi.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'deki Halk Buluşmasında Konuştu - Son Dakika
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