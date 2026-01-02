CHP Lideri Özel, Saruhanlı'da Muharrem Ekici ve Hasan Eroğlu'nun Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika
CHP Lideri Özel, Saruhanlı'da Muharrem Ekici ve Hasan Eroğlu'nun Kabrini Ziyaret Etti

02.01.2026 13:42  Güncelleme: 14:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde partisinin eski ilçe başkanları Muharrem Ekici ve Hasan Eroğlu'nun kabirlerini ziyaret etti. Ziyarete, CHP Manisa İl Başkanı ve diğer partililer de eşlik etti.

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saruhanlı'da partisinin önceki ilçe başkanlarından Muharrem Ekici ve Hasan Eroğlu'nun kabirlerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Saruhanlı ilçesinde kabristan ziyareti gerçekleştirdi. Özel, Saruhanlı'da önceki dönemlerde ilçe başkanlığı görevinde bulunan Muharrem Ekici ve Hasan Eroğlu'nun kabrine ziyarette bulundu.

Ekici, 2015 yılında CHP üyesi Muhittin Bakar'ın cenaze töreni için gittiği ilçe mezarlığında geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında yaşamını yitirmişti. Eroğlu ise 2021 yılında yaşamını yitirmişti.

Kabristan ziyaretinde Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Saruhanlı İlçe Başkanı Selahattin Şahin, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

İlçe başkanlığını ziyaret etti

Özel, kabristan ziyaretinin ardından partisinin Saruhanlı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe binasında partilerle bir araya gelen Özel, burada CHP'ye üye olan 18 yaşındaki Nail Emre Onbaşılar'a parti rozeti taktı.

Kaynak: ANKA

