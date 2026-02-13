Özgür Özel, Şehit ve Gazi Dernekleri Temsilcileri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel, Şehit ve Gazi Dernekleri Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

13.02.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile bir araya geldi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ile Gökçe Gökçen eşlik etti.

Dernek temsilcileri CHP Lideri Özel'e, hem CHP'li yerel yönetimlerin hem de Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile TBMM Milli Savunma Komisyonu'nun CHP'li üyelerinin kendilerine gösterdikleri yakınlık için teşekkür etti.

CHP'nin 2024 yılında düzenlediği Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'nı anımsatan dernek temsilcileri, çalıştaydan çıkan taleplerin Meclis zemininde dile getirilmesinden memnuniyet duyduklarını, bu taleplerin gündemde tutulmasının önemli olduğunu iletti.

Dernek temsilcileri, ziyaretin anısına Özgür Özel'e plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Yılmaz, Mustafa Işık, Özgür Özel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Şehit ve Gazi Dernekleri Temsilcileri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Mide bulandıran anlar Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Kan donduran vahşet Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü

15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:36
Son karar verildi Real Madrid’de Arda Güler’e yeni rol
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
15:02
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator
Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 15:50:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Şehit ve Gazi Dernekleri Temsilcileri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.