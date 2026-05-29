Özgür Özel, Silivri'de 19 Kişiyi Ziyaret Etti
Özgür Özel, Silivri'de 19 Kişiyi Ziyaret Etti

29.05.2026 18:54  Güncelleme: 19:43
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın 3. gününde Silivri Cezaevi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 19 tutuklu ve hükümlüyü ziyaret etti. Görüşmeler yaklaşık 7 saat sürdü.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanları, Gezi Parkı davası hükümlüleri ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 19 kişiyi ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne gitti. Özel, mutlak butlan kararının çıkmasının ardından partisinin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilk kez görüştü.

Ayrıca Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beykoz Belediye Başkanı Alaatin Köseler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gezi Parkı davası hükümlüleri Can Atalay, iş insanı Osman Kavala, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve gazeteci Merdan Yanardağ ile görüşen Özel, 19 kişiyle yaklaşık 7 saat süren ziyaretlerin ardından Silivri'den ayrıldı.

Kaynak: ANKA

