Özgür Özel, Taziye Çadırında Vatandaşlarla Buluştu

ÖZEL, CUMHURİYET MEYDANI'NDA KURULAN ÇADIRDA TAZİYELERİ KABUL ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Fatih Sergi Salonunda taziyeleri kabul ettikten sonra, Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Burada Zeyrek için kurulan taziye çadırında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Özel, vatandaşlarla yemek yedi, ardından taziyeleri kabul ettikten sonra alandan ayrıldı.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,