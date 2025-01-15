Özgür Özel, TEB Heyetini Kabul Etti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde, TEB Başkanı Arman Üney ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Özel'e Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz ile milletvekilleri Elvan Işık Gezmiş, Serkan Sarı ve PM Üyesi Nazan Güneysu eşlik etti.