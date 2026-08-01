Özgür Özel, tutuklu belediye başkanları için Beylikdüzü\'nde düzenlenen yürüyüşte konuştu: Bugün buradaki kitlesel katılım, milletin yarınlarını hep birlikte kurtarma ümidine verilen destektir

(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan ile diğer tutuklular için Beylikdüzü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Yürüyüş sırasında konuşan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçime girmesine dört gün kala gözaltına alındığını belirterek, 19 Mart sürecinin 500'üncü gününde Beylikdüzü'nde olduklarını söyledi.

Beylikdüzü'nün İmamoğlu'nun siyasete başladığı ve ilk kez belediye başkanı seçildiği ilçe olduğunu ifade eden Özel, Mehmet Murat Çalık'ın da burada iki dönem belediye başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğunun da 500'üncü gününe ulaştığını belirten Özel, yürüyüşe gösterilen katılımın siyasi dayanışmanın göstergesi olduğunu ifade etti.

Özel, "Bugün buradaki kitlesel katılım, milletin yarınlarını hep birlikte kurtarma ümidine verilen destektir. Cumhurbaşkanı adayımıza ve partimizin kurumsal kimliğine sahip çıkan arkadaşlarımıza sahip çıkılması anlamına gelmektedir." dedi.