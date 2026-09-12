Özgür Özel Üsküdar'da konuştu, tüm demokratlara birleşme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Özgür Özel Üsküdar'da konuştu, tüm demokratlara birleşme çağrısı yaptı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar İskele Meydanı'ndaki "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" buluşmasında artık bütün demokratların birleşme vakti geldiğini söyledi. Özel, Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye meclisi seçiminin tarihe utançla geçeceğini belirterek o seçimi alacaklarını ifade etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Ruhu Üsküdar gibi olan ve bizi Türkiye'nin dört bir yanında dinleyenlere şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir, ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır." dedi.

Özel, Üsküdar İskele Meydanı'nda düzenlenen "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" buluşmasında yaptığı konuşmada, 35 yıl boyunca Üsküdar'ı kazanamadıklarını, bu sürede hiçbir zaman Üsküdar halkını suçlamadıklarını söyledi.

Üsküdar'ın gönlüne girmek için sabırla çalıştıklarını ve doğruyu aradıklarını belirten Özel, Sinem Dedetaş'ı aday göstererek ilçe belediyesini kazandıklarını anlattı.

Özel, Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği için belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimin tarihe utançla geçeceğini dile getirerek, "Kimse endişe etmesin. Kimse enseyi karartmasın. Kimse korkmasın. Biz o sandığa varırız, o seçimi alırız. Biz o sandığa varacağız, o seçimi alacağız." ifadelerini kullandı.

Gelecek seçimleri kazanacaklarını ifade eden Özel, Yeni Parti'nin kuruluş amacına değinerek, şöyle konuştu:

"Herkes şunu bilsin ki Yeni Parti'yi, 'Partimizi elimizden aldılar, bir partimiz olsun.' diye kurmadık. Yeni Parti'yi iktidar olsun diye kurduk. Üsküdar'a müjdelerim ki eskiler, eskinin sahibi Erdoğan, onlar yolun sonundalar. Yeniler, biz daha yolun başındayız. Arkadaşına atılan iftiralar üzerinden onlara prim vererek partinin içinde iktidar arayanlar, Türkiye'nin muhalefeti olmaya razı olanlar, oyun bozulmuştur, yeni kurulmuştur. Asla yenilmeyeceğiz, biz kazanacağız. Ruhu Üsküdar gibi olan ve bizi Türkiye'nin dört bir yanında dinleyenlere şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir, ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır."

Kaynak: AA

Sinem Dedetaş, Özgür Özel, Yeni Parti, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel Üsküdar'da konuştu, tüm demokratlara birleşme çağrısı yaptı - Son Dakika

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