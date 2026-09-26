Özgür Özel Yunusemre\'de oy kullandı, üye seçimi diğer partilere örnek olacak dedi

(MANİSA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı ön seçiminde oy kullandı. Özel, üyelerin doğrudan oy kullandığı yöntemin zamanla diğer siyasi partilere de örnek olacağını söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Yunusemre İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı. Yunusemre'de oyunu kullanan Özel, daha sonra yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yunusemre, kayıtlı olduğum ilçem. İlçemde iki aday var. Adayların ikisi birbirinden kıymetli. Yalçın Arcak arkadaşımız ile Hasan İmamoğlu arkadaşımız üyelerimizin önünde kendilerini ifade ettiler. Kararı Yunusemre'mizin üyeleri verecek. YENİ Parti'nin eskisi yok, kıdemlisi yok. Hepimiz yeniyiz. YENİ Parti'de delege sistemi yok. Elbette delegeler var, kanunen olması gerekiyor. Onları seçti üyelerimiz. Gelecek hafta hepimiz adına teknik bir görev yapacaklar ama 'Hangi ilçe başkanı olsun'a bütün üyelerimiz karar veriyor. Bugün burada hangi ilçe başkanı seçilirse onun üç büyük yardımcısı olacak. Birinci yardımcısı, eğer Yalçın Bey kazanırsa Hasan Bey, Hasan Bey kazanırsa Yalçın Bey. Geçmişte iki aday ve listeleri yarışıyordu. Bir aday kazanıyordu, diğer listeden, diğer listenin yetkinliklerinden, yeteneklerinden, ilişkilerinden yönetimimiz mahrum kalıyordu. Biz bugün adayı belirleyeceğiz, kazanan aday, bir adım arkada kalan adayla birlikte hafta içinde ortak liste yapacaklar. Bütün Yunusemre'yi temsil eden bir liste yapacaklar. Yunusemre'nin sosyolojisini, demografisini temsil eden, meslekleri temsil eden, beklentileri temsil eden… Şöyle bir şey de bekliyoruz birçok adaydan. Kazanan aday seçimde kendisinden biraz az oy almış adaya birlikte yönetimde yer almayı teklif edecek. Bunu kabul edenler birlikte çalışacaklar. Kendisi olmazsa bazı arkadaşlar o listeye önerecek."

"GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİNDE TÜM ÜYELERİMİZ KENDİ İLÇELERİNDE OY KULLANACAK"

Partinin il başkanlığı seçimlerinde de benzer bir yönteme geçeceğini ifade eden Özel, katılımın artırılması amacıyla üyelerin kendi ilçelerinde, büyükşehirlerde ise gerektiğinde mahallelerinde kurulacak sandıklarda oy kullanabileceğini belirtti. Özel, genel başkan seçiminde de tüm üyelerin kendi ilçelerinde sandığa gideceğini kaydederek şöyle devam etti:

"Gelecek ay il seçimlerinde cumartesi günü il merkezinde adayların konuşacağı ama pazar günü her ilçede bütün üyelerin oy kullanacağı bir sistem getiriyoruz. İl seçimi için Kulalı üyemiz Manisa'ya gelip oy kullanmak zorunda değil. Katılım artsın diye büyükşehirlerde, mahallelerde dahi sandık kuracağız. Genel Başkan seçiminde de bütün üyelerimiz kendi ilçelerinde oy kullanabilecekler. Bu çok uzun süredir Türkiye'de konuşulan, Siyasi Partiler Yasası'nın engel olduğu, bizim de bir büyük mutabakatla hep birlikte yola çıktığımız bir süreç. Tabii bu ilçe seçimi olduktan sonra il başkanlığı ile ilgili süreç başlayacak. Buradan İl Başkanımız İlksen Özalper'i, maalesef çok uzun süredir haksız bir şekilde küçücük evladından, Can'ından ve partimizden ayrı tutulan İlksen Özalper'i özlemle selamlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de tekrar il seçiminde de İlksen Özalper'le birlikte yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. Bu konuda Manisa'da geniş bir mutabakat var. Ama yine de son sözü her konuda olduğu gibi üyelerimiz söyleyecek.

"BU YAKLAŞIM DİĞER PARTİLERE DE ÖRNEK OLACAK"

Bu yeni adımla kendi memleketimde ilk oyumu kullanmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ümit ediyorum ki bu önemli adım, YENİ Parti'nin ilk attığı adım Türkiye demokrasisinde bir kazanıma dönüşür. Bazı adımlar vardır, rakiplerinize örnek olur. Şunu düşünün; önümüzdeki günlerde hangi adayımız seçilirse seçilsin onların diğer partilerin ilçe başkanlarından farkı diğer ilçe başkanlarını partinin yönetimi uygun görmüş, çünkü oralarda çok yarış olmuyor. ya da delegelerin belirlediği bir ilçe başkanının karşısında bizim bütün üyelerimizin desteğini almış bir ilçe başkanımız var. Siyaseten çok güçlü figürler ortaya çıkacak. Üyenin seçtiği ilçe başkanları, üyenin seçtiği il başkanları bir zamandan sonra toplumda 'Ya onların üyeleri oy kullanıyor. Biz niye kullanmıyoruz, belirlemiyoruz?' sorusuyla karşı karşıya kaldığında otomatikman bu yaklaşım diğer partilere de örnek olacak. Göreceksiniz, ümit ediyoruz ki belli bir süre sonra bu tüm partiler tarafından da benimsenen bir yöntem olacak."