Özgür Özel\'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt

CHP’de mutlak butlan tartışmaları ve kurultay krizi sürerken, NTV yayınında gazeteci Özgür Akbaş’ın aktardığı kulis bilgileri dikkat çekti. İddiaya göre bazı milletvekilleri, Özgür Özel’e yeni parti kurulması yönünde öneride bulundu. Ancak Özel’in bu teklife sıcak bakmadığı ve son ana kadar mücadelesini CHP çatısı altında sürdüreceği mesajını verdiği öne sürüldü.

“POLİS ZORUYLA ÇIKARILIRSAK MECLİS’E GEÇERİZ”

Kulislerde konuşulan en dikkat çekici detay ise CHP yönetiminin olası bir senaryoya karşı hazırlık yaptığı iddiası oldu.

Özel cephesinin, parti genel merkezinden polis zoruyla çıkarılmaları halinde siyasi çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sürdürecekleri görüşünü dile getirdiği iddia edildi.

Bu değerlendirme, CHP’deki mutlak butlan tartışmalarının ve olası yargı sürecinin parti içinde yarattığı gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’DE GÖZLER KURULTAY SÜRECİNDE

Parti kulislerinde bir yandan olağanüstü kurultay tartışmaları devam ederken, diğer yandan yönetim değişikliği ve hukuki süreç senaryoları konuşuluyor. Özgür Özel cephesinin ise mevcut yapıyı koruma konusunda geri adım atmayacağı yorumları yapılıyor.