Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt

24.05.2026 08:35
CHP’de mutlak butlan tartışmaları sürerken dikkat çeken kulis bilgileri gündeme geldi. Bazı CHP milletvekilleri, Özgür Özel’e yeni parti kurulmasını önerdi. Ancak Özel, bu fikre karşı çıkarak mücadelesini son ana kadar CHP çatısı altında sürdüreceği mesajını verdi. Genel merkezden polis zoruyla çıkarılmaları durumunda ise çalışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam ettirileceği konuşuluyor.

CHP’de mutlak butlan tartışmaları ve kurultay krizi sürerken, NTV yayınında gazeteci Özgür Akbaş’ın aktardığı kulis bilgileri dikkat çekti. İddiaya göre bazı milletvekilleri, Özgür Özel’e yeni parti kurulması yönünde öneride bulundu. Ancak Özel’in bu teklife sıcak bakmadığı ve son ana kadar mücadelesini CHP çatısı altında sürdüreceği mesajını verdiği öne sürüldü.

“POLİS ZORUYLA ÇIKARILIRSAK MECLİS’E GEÇERİZ”

Kulislerde konuşulan en dikkat çekici detay ise CHP yönetiminin olası bir senaryoya karşı hazırlık yaptığı iddiası oldu.

Özel cephesinin, parti genel merkezinden polis zoruyla çıkarılmaları halinde siyasi çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sürdürecekleri görüşünü dile getirdiği iddia edildi.

Bu değerlendirme, CHP’deki mutlak butlan tartışmalarının ve olası yargı sürecinin parti içinde yarattığı gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’DE GÖZLER KURULTAY SÜRECİNDE

Parti kulislerinde bir yandan olağanüstü kurultay tartışmaları devam ederken, diğer yandan yönetim değişikliği ve hukuki süreç senaryoları konuşuluyor. Özgür Özel cephesinin ise mevcut yapıyı koruma konusunda geri adım atmayacağı yorumları yapılıyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

MAHKEME KARARINDA NE DENİLDİ?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
