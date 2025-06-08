Özgürlük Filosu Gazze'ye Yardım Götürüyor

Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak bölgeye yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFF) yelkenlisindeki Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, yelkenin güvenli bir şekilde Gazze'ye ulaşması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yardım çağrısında bulundu.

Gazze'ye giden Madleen isimli yelkenlide bulunan Hassan X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un ve Fransa Dışişleri Bakanlığının resmi hesaplarını etiketleyerek yardım istedi.

Hassan paylaşımında "Gemideki insani yardımları ulaştırmak için acilen deniz koridoru talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aktivist Thunberg ve İrlandalı aktör Cunningham da yelkenlide

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Koalisyonun başka bir gemisine geçen ay İHA ile saldırılmıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.