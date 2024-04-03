AK Parti'den Karabük Belediye Başkanı seçilen Özkan Çetinkaya, mazbatasını alarak görevine başladı.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Adliyesine gelen Çetinkaya, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Caner Yılmaz'dan aldı.
Daha sonra Karabük Belediyesi binası önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Çetinkaya, 5 yıllık süreçte çok fazla çalışarak oyların hakkını fazlasıyla vereceklerini söyledi.
Çetinkaya, şehri imar ve inşa edeceklerini belirterek, "Hemşehrilerimizin gönlünü ihya ederek şehrimizi müreffeh bir seviyeye çıkarmak için fazlasıyla çaba göstereceğiz. Bunun için mücadele edeceğiz." dedi.
Kendisini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür eden Çetinkaya, "İlk dediğimiz noktadayız. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve çok çalışmak, daha güzel bir Karabük. Biz kavga ve ikilik siyaseti değil birlik ve beraberlik, eser siyaseti için buradayız. İnşallah bunu tesis edeceğiz. 5 yıl omuz omuza hep beraber daha güçlü bir Karabük'ü hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.
Çetinkaya, konuşmasının ardından makama geçerek başkanlık koltuğuna oturdu.
Son Dakika › Güncel › Özkan Çetinkaya Karabük Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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