Özkan Dizdar\'dan Avrupa\'da Bronz Madalya

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) pilot olarak görev yapan Özkan Dizdar, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Masterler Yüzme Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen Avrupa Masterler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi THY pilotu Özkan Dizdar temsil etti. Dizdar, 40-44 yaş kategorisinde 800 metre serbest yarışını 9: 49.38'lik dereceyle tamamlayarak Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Dizdar ayrıca uzun kulvar yeni Türkiye Masterlar rekorunun da sahibi oldu. Dizdar'ın başarısıyla ilgili Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özkan Dizdar Kaptanımızı elde ettiği Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye rekorundan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. TALPA olarak sporcu kaptanlarımıza desteğimiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.