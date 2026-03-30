Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

30.03.2026 15:27
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Başkan Yalım Ankara'da belediye çalışanı olan sevgilisi S.A. ile birlikte kaldığı otel odasında gözaltına alınmıştı. Olayın yankıları sürerken Yalım'ın birlikte yakalandığı kadına açılış sunumunu yaptırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında otel odasında yarı çıplak gözaltına alınan aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın birlikte yakalandığı kadına açılış sunumunu yaptırdığı ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER 

Öte yandan Başkanı Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından 13 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

YURTDIŞI TATİLİ KAYITLARA YANSIDI

Sabah gazetesinin haberine göre; soruşturma dosyasına giren kayıtlarda, Yalım’ın belediye çalışanı sevgilisi S.A. ile yurtdışına tatil yaptığı tespit edildi. Kayıtlara göre Yalım, 21 Mart Cumartesi günü saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yaparak 13.45’te kalkan uçakla Gürcistan’ın Batum kentine gitti ve 16.40’ta iniş yaptı.

FARKLI GÜZERGAHLARLA AYNI NOKTADA BULUŞTULAR

S.A.’nın ise 22 Mart Pazar günü saat 00.10’da Artvin Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına geçtiği belirlendi. İkilinin farklı güzergâhlar kullanmalarına rağmen Batum’da buluşarak birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı.

VALİZ ETİKETLERİ DETAYLARI DOĞRULADI

Kayıtlara göre Yalım ve S.A., 24 Mart sabahı saat 06.52’de Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Aynı gün Rize-Artvin Havalimanı’ndan Ankara’ya geçen ikili, Ankara’daki otelde düzenlenen operasyonda yakalandı. İkilinin valizlerinde bulunan uçak etiketleri de seyahati doğruladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Canavar Ahmet Canavar:
    gerçekten içler acısı. gelde ülkenin anahtarını bunlara ver yönetsinler 40 5 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Merak ettim kadını resmini verin millet baksın 13 3 Yanıtla
  • hr666k52wp hr666k52wp:
    yaz kızım 200 torba çimento 5 kamyon kum :). 8 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Ellere varda bana yok mi acaba. 3 0 Yanıtla
  • Murat Aygün Murat Aygün:
    yüzleri neden kapalı ki 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi

16:01
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:21
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:14
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
12:41
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
