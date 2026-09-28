Özlale, SPK'nın fon tasfiye yönteminin yatırımcı mağduriyetini çözmeyeceğini söyledi - Son Dakika
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Özlale, SPK'nın fon tasfiye yönteminin yatırımcı mağduriyetini çözmeyeceğini söyledi

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Özlale, SPK\'nın fon tasfiye yönteminin yatırımcı mağduriyetini çözmeyeceğini söyledi
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SPK, 17 Eylül'de verilen fon alım satım talimatlarını iptal ettiğini, tasfiye bakiyesinin mevcut fon payları oranında dağıtılacağını açıkladı. Özlale, bu yöntemin yatırımcı mağduriyetini gidermeyeceğini belirterek hakkaniyetli tasfiye için kanun değişikliği istediklerini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, SPK'nin fonların tasfiyesine ilişkin açıkladığı yöntemin yatırımcıların mağduriyetini gidermeyeceğini belirterek "Biz YENİ Parti olarak mevcut kurallarla hakkaniyetli bir tasfiye sağlanamayacağı için kanun değişikliği istiyoruz. Bireysel yatırımcının hakkını, işleminin gerçekleştiği saate veya gerçeği yansıtmayan fon fiyatına bırakamayız" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, borsada yaşanan fon krizine yönelik SPK'nın bugün yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özlale, şunları kaydetti:

"SPK, 17 Eylül'de verilen fon alım satım talimatlarını iptal etti. Elde kalan tasfiye bakiyesini de yatırımcıların mevcut fon payları oranında dağıtacağını açıkladı. Bu yöntem şu soruları yanıtsız bırakıyor: Parasını çekme talimatı verdiği halde işlemi gerçekleşmeyen bireysel yatırımcının hakkı nasıl korunacak? Fon fiyatı gerçeği yansıtmıyorsa yalnızca bugünkü pay sayısına bakmak adil bir sonuç verecek mi?

Meclis'e sunduğumuz kanun teklifi tam da bu nedenlerle şunları öngörüyor: Eşit işlem tarihi belirlenecek. Yatırımcıların çıkış taleplerinin artık aynı koşullarda karşılanamadığı tarih tespit edilecek. O tarihten sonraki iade talimatları aynı sırada değerlendirilecek. Parasını almış olanlara yapılan ödemeler nihai hesapta mahsup edilecek. Gerçek yatırım tutarı esas alınacak. Her yatırımcının fona yatırdığı ve fondan çektiği para, enflasyon dikkate alınarak hesaplanacak. Yalnızca kağıt üzerinde görünen, tahsil edilmemiş fiyat artışları alacak sayılmayacak. Haksız kazançlar fona geri alınacak. Hukuka aykırı kazançlar ve fazla tahsil edilen yönetim ücretleri, hak sahiplerine dağıtılacak kaynaklara eklenecek.

Biz YENİ Parti olarak mevcut kurallarla hakkaniyetli bir tasfiye sağlanamayacağı için kanun değişikliği istiyoruz. Bireysel yatırımcının hakkını, işleminin gerçekleştiği saate veya gerçeği yansıtmayan fon fiyatına bırakamayız."

Kaynak: ANKA
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