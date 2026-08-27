Öztunç: Ticari Birim Dağıtımında Mağduriyet Var

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarında hak sahiplerine yönelik ticari birim dağıtımlarında mağduriyet yaşandığını belirterek, dağıtımların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin hak sahiplerine yönelik sunumlarında cadde cepheli ticari birimlerin kendi içerisinde eşleştirilerek dağıtılacağının ifade edildiğini, ancak açıklanan dağıtım sonuçlarının bu sözle örtüşmediğini savundu.

"CADDE CEPHESİ VE TİCARİ DEĞER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Ana cadde üzerinde iş yeri bulunan birçok hak sahibine kendi ada ve parsellerinden uzakta, aynı caddeye cepheli olmayan ve arka sokaklarda yer alan ticari birimlerin verildiğini kaydeden Öztunç, mağduriyetin yalnızca konum ve cephe değişikliğiyle sınırlı olmadığını savundu.

Yeni iş yerlerinde metrekare açısından da ciddi küçülmeler yaşandığını ifade eden Öztunç, bir iş yerinin değerinin yalnızca metrekare üzerinden belirlenemeyeceğini vurguladı.

Öztunç, iş yerinin cadde üzerindeki konumu, görünürlüğü, yaya ve araç trafiği, ticari hareketlilik ve şerefiye değerinin ekonomik değeri doğrudan etkilediğini belirterek, "Bir caddenin başı ile sonu arasında dahi ticari değer farkı varken, aynı caddenin başında yıllardır ticaret yapan bir vatandaşımızın iş yerini küçültüp, cadde cephesini ortadan kaldırarak onu arka sokakta ve kendi ada-parselinden uzakta bir iş yerine yönlendirmek açık bir mağduriyettir" dedi.

Depremde evini, iş yerini ve düzenini kaybeden vatandaşların yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen projelerde yeni mağduriyetler oluşturulmaması gerektiğini belirten Öztunç, hak sahiplerinin taleplerinin açık olduğunu ifade etti.

Öztunç, mevcut iş yerlerinin konumu, cadde cephesi, metrekare büyüklüğü ve ticari değerinin mümkün olduğunca korunmasını istedi. Zorunlu metrekare küçülmesi durumunda ise hak sahibine öncelikle kendi ada-parselinde ve aynı cadde cephesinde ticari birim verilmesi gerektiğini belirtti.

BAKANLIĞA DAĞITIMLARI YENİDEN DEĞERLENDİRME ÇAĞRISI

Öztunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili kurumlara çağrıda bulunarak ticari birim dağıtımlarının yeniden değerlendirilmesini istedi.

Hak sahiplerinin itirazlarının tek tek dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Öztunç, cadde cephesi, konum, metrekare ve şerefiye farklarının dikkate alınmasını talep etti.

Öztunç, "Deprem mağduru vatandaşlarımızı bir kez daha mağdur etmeyin" dedi.

Kahramanmaraş'ın yeniden inşasının yalnızca binaların yapılmasından ibaret olmadığını kaydeden Öztunç, vatandaşların yıllardır kurduğu ticari hayatın, emeğinin ve ekonomik geleceğinin de yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öztunç, hak sahiplerinin haklarını takip edeceğini ve mağduriyetlerin giderilmesi ile adil bir dağıtım yapılması için konunun takipçisi olacağını bildirdi.