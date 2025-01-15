Öztürk'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
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Öztürk'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Öztürk\'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk, 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğrafları inceledi.

15.01.2025 14:52
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Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğrafına oy veren Öztürk, "Spor"da Hakan Akgün'ün "Kartallar", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Samır Jordamovıc'in "Umut var" karelerini seçti.

Öztürk, "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" adlı fotoğrafını oyladı.

Oylamaya katılan fotoğrafların çok başarılı olduğunu belirten Öztürk, Anadolu Ajansının dünyada marka haline geldiğini ispatladığını vurguladı.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

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