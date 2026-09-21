Öztürk Yılmaz, YENİ Parti isim krizi için kurulları 24 Eylül'de toplantıya çağırdı - Son Dakika
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Öztürk Yılmaz, YENİ Parti isim krizi için kurulları 24 Eylül'de toplantıya çağırdı

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Öztürk Yılmaz, YENİ Parti isim krizi için kurulları 24 Eylül\'de toplantıya çağırdı
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, YENİ Parti ile yaşanan isim sorunu nedeniyle Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi'ni 24 Eylül saat 11.00'de olağanüstü toplantıya çağırdı. Alınacak kararlar aynı gün saat 15.00'te yapılacak basın açıklamasıyla duyurulacak.

(ANKARA) - Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, YENİ Parti ile yaşanan isim sorunu nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü partisinin Başkanlar Kurulu'nu ve Egemenlik Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"YENİ Parti ile yaşanan isim krizi nedeniyle olağanüstü toplanıyoruz. 24 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de, Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisini ortak oturumla olağanüstü toplantıya çağırmış bulunmaktayım. Alınacak kararları aynı gün saat 15.00'de yapacağım basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşacağım. Basın açıklamasında soru cevap bölümü de olacaktır."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Öztürk Yılmaz, YENİ Parti isim krizi için kurulları 24 Eylül'de toplantıya çağırdı - Son Dakika
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