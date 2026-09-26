Öztürkmen, fon vurgununda 1,5-2 milyon yurttaşın sorununa dikkat çekildiğini aktardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öztürkmen, fon vurgununda 1,5-2 milyon yurttaşın sorununa dikkat çekildiğini aktardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Öztürkmen, fon vurgununda 1,5-2 milyon yurttaşın sorununa dikkat çekildiğini aktardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasını değerlendirdi. Öztürkmen, Kılıçdaroğlu'nun 1,5-2 milyon yurttaşın sorunu olan fon vurgununda iktidarın sorumluluğunu anımsattığını söyledi.

Haber: Zeynep BOZUKLU - Kamera: Hakan KARADUMAN

(BOLU) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grubu'nun Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Yaklaşık 1,5–2 milyon yurttaşımızın sorunu olan fon vurgunu konusunda iktidarın sorumluluğunu anımsattı. İktidarın 25 yıllık sürecinde meydana gelen bütün yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve yoksul halkımızın, vatandaşlarımızın sırtından yapılan vurgunların nedenlerini değerlendirdi" dedi.

CHP'nin Bolu'da milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ile MYK üyeleri ve Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleşen kamp, bugün ikinci gününde devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP Grubu'nun Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız, değerlendirme toplantısının başlangıcında çok güzel bir konuşma yaptı. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özellikle son günlerde ülkemizin belki de en önemli sorunu haline gelmiş olan bu 'fon mağdurları' konusunda çok ciddi açıklamalarda ve önemli değerlendirmelerde bulundu.

455 bini aşkın, yaklaşık 500 bin civarındaki yurttaşımızın; aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde ise yaklaşık 1,5–2 milyon yurttaşımızın sorunu olan fon vurgunu konusunda iktidarın sorumluluğunu anımsattı. İktidarın 25 yıllık sürecinde meydana gelen bütün yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve yoksul halkımızın, vatandaşlarımızın sırtından yapılan vurgunların nedenlerini değerlendirdi. Bunda iktidarın sorumluluğu olduğunu gündeme getirdi ve bu konunun takipçisi olmamız yönünde milletvekillerimize talimatlar verdi.

Daha sonra dış politikamız ve Mekke Anlaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son olarak sahada olmamız, sahadan ayrılmamamız, halkın sorunlarını somut verilerle Meclis'e taşımamız ve çözüm önerilerini de sunmamız gerektiği konusunda çok güzel, son derece kapsamlı bir konuşma yaptı."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiKemal KılıçdaroğluHasan ÖztürkmenMilletvekiliGaziantepPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya Kapalı Havzası’nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572’si Karapınar’da Konya Kapalı Havzası'nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572'si Karapınar'da
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
İran, ABD’ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Busenaz Sürmeneli’ye gülümseten soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye gülümseten soru
14:36
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
14:07
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:07
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 14:45:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Öztürkmen, fon vurgununda 1,5-2 milyon yurttaşın sorununa dikkat çekildiğini aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei