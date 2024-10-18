ÖZYES Öğrencileri İçin Yurt ve Burs Başvuruları Başladı

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(ANKARA)- Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri'ne Özel Yetenek Sınavı'yla yerleşen öğrenciler için yurt barınma ve burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ÖSYM tarafından 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yerleştirme sonuçları 11 Ekim'de açıklanan ve 21 Ekim'e kadar kayıt işlemlerini tamamlanacak Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) öğrencileri için yurt barınma ve burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.

ÖZYES öğrencileri başvurularını e-Devlet üzerinden 22 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.