Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları Öğrencileri Pakistan\'da Staj Programını Tamamladı

Güncel

Pakistan'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları öğrencileri ülke çapında düzenlenen staj programını tamamladı.

Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, Pakistan'da, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için son sınıf öğrencilerine yönelik büyük çaplı bir staj programı düzenledi.

Staj programına, 8 şehirdeki 11 kampüsten 193 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, devlet ve sivil toplum kuruluşlarında finans, sosyal kalkınma, sağlık, insan kaynakları, pazarlama, tıp, bilişim teknolojileri gibi alanlarda staj eğitimlerini tamamladı.

Programla, öğrencilerin akademik eğitiminin pratiğe aktarılması hedeflenirken, kariyerleriyle ilgili planlamalarında onları motive etmek ve geleceğe hazırlanmaları amaçlandı.

Staj programını tamamlayan Essa Khushdil, çalışarak deneyim sahibi olma şansı verilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Khushdil, stajın kendisi için inanılmaz bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Geleceğim için faydalı olacak bilimsel keşiflere dair çok değerli tecrübeler edindim." ifadesini kullandı.

Cambridge Programı öğrencilerinden Anka Rizwan da "Bu staj programıyla İslamabad'daki Benazir Bhutto Kadın Sığınma Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışma fırsatı edindim. Bu deneyim, beni gelecekte odaklanacağım alana dair farkındalığımı artırırken, aynı zamanda toplumsal sağlıkla ilgili gelişmeleri de öğrenmeme kapı açtı." diye konuştu.

Lahor'daki Mayo Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde staj yapan Hammad Ali de "Ergenlerin karşılaştığı zorlukları anlamada katıldığım terapi seansları benim açımdan çok faydalı oldu. Bu deneyim, psikoloji alanındaki profesyonel bilgime oldukça büyük katkı sağlarken alanıma yönelik motivasyonumu da artırdı." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Pakistan Direktörü Harun Küçükaladağlı, öğrencilerden, velilerden ve kuruluşlardan alınan olumlu geri bildirimlerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Staj programı öğrencilerin pratik bilgilerine katkı sağlarken veliler de çocukları için planlanan bu eğitimden oldukça memnun kaldığını ifade etti.

Pakistan'da kapsamlı staj fırsatları sunan birkaç okuldan biri olan Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, öğrencilerin kariyer ve mesleki gelişimine destek olmayı hedefliyor.