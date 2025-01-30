Pakiş Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Pakiş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde", Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" ve Mustafa Kılıç'ın "Hüzme" adlı fotoğraflarını seçen Pakiş, "Haber" kategorisinde Mostafa Bassim'in "Gerçeğe çağrı" adlı karesine oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" adlı fotoğrafını tercih eden Pakiş, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" adlı karelerini oyladı.

Pakiş, seçkide birbirinden değerli fotoğrafların yer aldığını, bu karelerden en iyisini seçtiğine inandığını belirtti.