Pakistan, ABD-İran Mutabakatını Destekledi - Son Dakika
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Pakistan, ABD-İran Mutabakatını Destekledi

15.06.2026 09:22
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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD-İran mutabakatını olumlu buldu ve diyalog çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin açıklamada bulundu.

Pakistan'ın iki ülke arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildiren Dar, "Bu önemli atılım, süregelen diplomatik çabaların gücünü ve dost ülkelerin çatışma yerine diyaloğu tercih etmesindeki ortak kararlılığını yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Dar, mutabakatın uluslararası topluma "güven verici mesaj" gönderdiğini, küresel piyasalar ile dünya ekonomisine, özellikle de bölgesel istikrarsızlıktan en çok etkilenen ülkelere güven ve istikrar sağladığını belirtti.

Ülkesinin, süreç boyunca tüm ilgili taraflarla aktif şekilde temas halinde kaldığını aktaran Dar, Pakistan'ın tüm sorunların çözümünde diyalog ile diplomasinin tek geçerli yol olduğunu vurguladığını ve itidal ile yapıcı yaklaşımı savunduğunu kaydetti.

Dar, ABD ile İran'ı Pakistan'a duydukları güven konusunda takdir ederek "Bu süreç boyunca yakın işbirliği içinde kalan ve bu önemli dönüm noktasına ulaşılmasında yardımcı olan kardeş ülkeler Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Mısır ve diğerlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler ile uluslararası ortaklarımızın destek ve samimi diplomatik çabalarına da minnettarız." ifadesini kullandı.

Hala çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin sürdüğünün altını çizen Dar, Pakistan'ın her türlü çabayı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19 Haziran'da yapılacak imza törenini dört gözle beklediklerini belirten Dar, bu gelişmenin bölge ve ötesinde kalıcı barış, istikrar ve ortak refahın önünü açacağından emin olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan, ABD-İran Mutabakatını Destekledi - Son Dakika

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