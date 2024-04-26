Pakistan, ABD'nin insan hakları raporunu reddetti

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İSLAMABAD, 26 Nisan (Xinhua) -- Pakistan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Pakistan'da geçtiğimiz yıl görülen sözde insan hakları ihlallerine yönelik raporunu "kesin bir dille" reddederek, ancak siyasi motivasyonlarla hazırlanan bir raporun Gazze'deki endişe verici durumu göz ardı edebileceğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın Perşembe günü geç saatlerde yayımladığı yazılı açıklamada, "Tüm dünyada insan haklarına ilişkin durumlara ışık tuttuğu iddiasında olan bir raporun, Gazze gibi büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı en acil durumdaki sıcak noktaları göz ardı etmesi yahut önemsiz göstermeye çalışması son derece endişe verici" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "2023 İnsan Hakları Uygulamaları Hakkında Ülke Raporları: Pakistan" başlıklı raporun içeriğinin adaletsiz olduğu, yanlış bilgilere dayandığı ve sahadaki gerçeklerden tamamen uzak olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu yılki raporunun yine objektiflikten uzak olması ve insan hakları gündemini siyasallaştırmasıyla göze çarptığı ifade edildi.

Bakanlık, "Rapor açık şekilde çifte standart sergileyerek uluslararası insan hakları söylemini baltalıyor" denildi.