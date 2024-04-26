Pakistan, ABD'nin insan hakları raporunu reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan, ABD'nin insan hakları raporunu reddetti

Pakistan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl Pakistan'da görülen insan hakları ihlallerine yönelik raporunu kesin bir dille reddetti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, raporun Gazze'deki endişe verici durumu göz ardı ettiğini ve siyasi motivasyonlarla hazırlandığını vurguladı. Ayrıca raporun adaletsiz olduğu, yanlış bilgilere dayandığı ve sahadaki gerçeklerden uzak olduğu belirtildi.

26.04.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSLAMABAD, 26 Nisan (Xinhua) -- Pakistan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Pakistan'da geçtiğimiz yıl görülen sözde insan hakları ihlallerine yönelik raporunu "kesin bir dille" reddederek, ancak siyasi motivasyonlarla hazırlanan bir raporun Gazze'deki endişe verici durumu göz ardı edebileceğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın Perşembe günü geç saatlerde yayımladığı yazılı açıklamada, "Tüm dünyada insan haklarına ilişkin durumlara ışık tuttuğu iddiasında olan bir raporun, Gazze gibi büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı en acil durumdaki sıcak noktaları göz ardı etmesi yahut önemsiz göstermeye çalışması son derece endişe verici" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "2023 İnsan Hakları Uygulamaları Hakkında Ülke Raporları: Pakistan" başlıklı raporun içeriğinin adaletsiz olduğu, yanlış bilgilere dayandığı ve sahadaki gerçeklerden tamamen uzak olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu yılki raporunun yine objektiflikten uzak olması ve insan hakları gündemini siyasallaştırmasıyla göze çarptığı ifade edildi.

Bakanlık, "Rapor açık şekilde çifte standart sergileyerek uluslararası insan hakları söylemini baltalıyor" denildi.

Kaynak: Xinhua

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, ABD'nin insan hakları raporunu reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:35:52. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan, ABD'nin insan hakları raporunu reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement