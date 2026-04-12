Pakistan, ABD ve İran İlişkilerinde Arabuluculuğa Devam Edecek

İSLAMABAD, 12 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ve İran arasında İslamabad'da yapılan görüşmelerde bir anlaşmaya varılamamasına rağmen, önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki etkileşim ve diyalogun kolaylaştırılmasında yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini söyledi.

Dar, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in iki ülke arasındaki son görüşme turunda herhangi bir anlaşmaya varılamadığını ifade ederek ülkeden ayrılmasının ardından televizyonda yayımlanan açıklamasında, "Tarafların tüm bölge ve ötesinde kalıcı barış ve refah sağlamak için diyalog sürecine olumlu bir atmosferde devam etmesini umuyoruz" dedi.

"Pakistan adına, ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarımızı ve arabuluculuk rolümüzü takdir eden her iki tarafa da şükranlarımı sunmak isterim" diyen Dar, tarafların ateşkes taahhütlerini sürdürmelerinin hayati önemde olduğunu vurguladı.