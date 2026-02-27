Pakistan-Afganistan Çatışmaları: Kayıplar Artıyor - Son Dakika
Pakistan-Afganistan Çatışmaları: Kayıplar Artıyor

27.02.2026 14:17
Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalarda ölü ve yaralı sayıları yükseliyor, rakamlar çelişkili.

(ANKARA) - Pakistan ile Afganistan arasında başlayan çatışmalar sürerken Pakistan'dan gelen açıklamaya göre, Afganistan tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 228'e yaralıların sayısı ise 314'e yükseldi. Taliban hükümeti ise 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü, iki askeri üssün ve 19 askeri noktanın ele geçirildiğini öne sürdü.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Pakistan'ın üç kentine Afganistan tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı. Tarar, Abbottabad, Swabi ve Nowshera'da kullanılan "küçük dronların" düşürüldüğünü söyledi ve saldırılarda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Taliban hükümeti ise Pakistan'a ağır kayıplar verdirdiğini savundu. Taliban tarafı, 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü, iki askeri üssün ve 19 askeri noktanın ele geçirildiğini öne sürdü. Taliban yönetimi ayrıca kendi saflarında Pakistan'ın açıklamalarının aksine yalnız sekiz savaşçının öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Pakistan tarafı ise son saldırı dalgasında 228 Taliban mensubunun öldürüldüğünü, 314 kişinin yaralandığını, ayrıca Taliban'a ait 74  noktanın imha edildiğini, 18'inin ele geçirildiğini iddia etti. Pakistan tarafı, çatışmalarda Pakistan içinde 27 kişinin yaralandığını da ifade etti.

Tarafların açıkladığı kayıp sayıları arasında farklılıklar bulunurken, söz konusu rakamlar bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanmış değil.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Afganistan, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

