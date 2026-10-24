Pakistan, Afganistan'ı militanlara destekle suçlayıp saldırıları önlemesini istedi - Son Dakika
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Pakistan, Afganistan'ı militanlara destekle suçlayıp saldırıları önlemesini istedi

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Pakistan, Afganistan yönetiminin militanlara destek verdiği endişesiyle Afganistan topraklarının Pakistan'a yönelik saldırılarda kullanılmasının engellenmesi çağrısında bulundu. Açıklamada BMGK'nın Ocak-Mart 2026 raporuna atıfla TTP'nin 4 bin ila 6 bin mensubu olduğu belirtildi.

Pakistan yönetimi, Afganistan yönetiminin militanlara destek verdiğine ilişkin endişelerini dile getirerek, Afganistan topraklarının Pakistan'a yönelik saldırılarda kullanılmasının engellenmesi çağrısında bulundu.

Pakistan Enformasyon Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Afganistan'ın Pakistan'ın güvenlik endişelerini ele almak yerine İslamabad'a yönelik suçlamalarda bulunduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Afganistan'daki militanların faaliyetlerine ilişkin Ocak-Mart 2026 dönemini kapsayan raporuna atıfta bulunulan açıklamada, Pakistan Talibanı'nın (TTP) 4 bin ila 6 bin mensubu olduğunun belirtildiği aktarıldı.

Açıklamada, Afganistan yönetiminin militanlara destek verdiğine ilişkin endişeler dile getirilerek, Afganistan topraklarının Pakistan'a yönelik saldırılarda kullanılmasının engellenmesi çağrısı yapıldı.

Pakistan'ın güvenlik önlemlerinin Afgan halkına değil "terörizm tehditlerine" yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, her iki ülkedeki barış ve istikrarın birbiriyle yakından bağlantılı olduğu ifade edildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiAfganistanPakistanPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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