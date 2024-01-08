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Pakistan Anayasa Mahkemesi, siyasetten ömür boyu men cezasını kaldırdı - Son Dakika
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Pakistan Anayasa Mahkemesi, siyasetten ömür boyu men cezasını kaldırdı

Pakistan Anayasa Mahkemesi, politikacılar için siyasetten ömür boyu men cezasının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, suçlu bulunan parlamenterlerin 5 yıl süreyle kamu görevinden men edilebileceğini belirtti. Kararla birlikte eski Başbakan Navaz Şerif ve İstihkam-ı Pakistan Partisi lideri Cihangir Tarin, genel seçimlere katılabilecekler. PML-N, PPP ve IPP partileri kararı memnuniyetle karşıladı, ancak PTI Genel Sekreteri Hammad Azhar tepki gösterdi.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, siyasetten ömür boyu men cezasını kaldırdı
08.01.2024 - 21:10,
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Pakistan Anayasa Mahkemesi, politikacılar için siyasetten ömür boyu men cezasının kaldırılmasına hükmetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi heyeti, hiçbir kişinin seçimlerde yarışmaktan ömür boyu men edilemeyeceğini vurguladı.

Mahkeme heyeti, politikacılar için siyasetten ömür boyu men cezasının kaldırılmasına hükmederek, suçlu bulunan parlamenterlerin 5 yıl süreyle kamu görevinden men edilebileceğini belirtti.

Mahkemenin kararıyla, 2018'de siyasetten ömür boyu men edilen eski Başbakan Navaz Şerif'in 8 Şubat'taki genel seçimlere katılmasının önünde hiçbir engel kalmadı.

Öte yandan siyasetten ömür boyu men edilen İstihkam-ı Pakistan Partisi (IPP) lideri Cihangir Tarin de genel seçimlere katılabilecek.

Mahkeme kararı, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP) ve IPP tarafından memnuniyetle karşılandı.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Genel Sekreteri Hammad Azhar ise genel seçimler öncesi alınan bu karara tepki gösterdi.

Kaynak: AA
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