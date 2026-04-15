Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi Ziyaret Edecek

15.04.2026 10:59
(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, 15–18 Nisan günleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Suudi Arabistan ve Katar'da liderlerle ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele alması beklenen Şerif'in, Türkiye ziyaretinde Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacağı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Başbakan Muhammed Şehbaz Şerif, 15–18 Nisan tarihleri arasında Suudi Arabistan Krallığı, Katar ve Türkiye'ye resmi ziyaretlerde bulunacaktır" ifadeleri yer aldı. Ziyaretler kapsamında Şerif, Suudi Arabistan ve Katar'da her iki ülkenin liderleriyle bir araya gelerek, devam eden ikili iş birliği ile bölgesel barış ve güvenlik konularını ele alacak.

Türkiye ziyaretinde ise Şerif, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak ve ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Şerif'in diğer liderlerle de forum kapsamında temaslarda bulunacağı belirtildi.

Şahbaz Şerif'e, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar'ın da eşlik edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
Advertisement
