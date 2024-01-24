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Pakistan BM'den İsrail'in Gazze'deki kıyımını durdurmasını talep etti - Son Dakika
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Pakistan BM'den İsrail'in Gazze'deki kıyımını durdurmasını talep etti

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Munir Akram, İsrail'in Gazze'deki kıyımının durdurulması için BM'den somut adım atmasını talep etti. Akram, İsrail-Filistin çatışmasını kalıcı şekilde sona erdirecek tek yolun iki devletli çözüm olduğunu ifade etti ve BM Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesini umduğunu söyledi.

Pakistan BM\'den İsrail\'in Gazze\'deki kıyımını durdurmasını talep etti
24.01.2024 - 19:59,
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Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Munir Akram, İsrail'in Gazze'deki kıyımının durdurulması için BM'den somut adım atmasını talep etti.

Radio Pakistan'ın habere göre, Akram, ABD'nin New York kentinde, BM Güvenlik Konseyinin düzenlediği Filistin toplantısında konuştu.

Akram, İsrail'in Gazze'deki kıyımının durdurulması için BM'den somut adım atmasını isteyerek, "İsrail-Filistin çatışmasını kalıcı şekilde sona erdirecek tek yolun iki devletli çözüm olduğunu" ifade etti.

Son olarak Akram, İsrail'in saldırılarının tamamen durması, abluka altındaki Gazze halkına insani yardımın ulaştırılması ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması konusunda BM Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesini umduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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