Pakistan, Çin ve Afganistan Üçlü Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Pakistan, Çin ve Afganistan Üçlü Toplantısı

20.08.2025 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, Çin ve Afganistan dışişleri bakanları Kabil'de işbirliği konularını ele aldı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, siyasi, bölgesel ve ekonomik işbirliğinin ele alındığı üçlü toplantıda bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Dar'ın, Vang ve Muttaki ile Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir araya geldiği belirtildi.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kabil'deki 6. Afganistan-Çin-Pakistan Üçlü Toplantısının "siyasi, ekonomik ve bölgesel işbirliği gibi konularda kapsamlı görüşmeleri içereceği" ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre Vang, "Her iki ülkenin ilgili kurumları, Afganistan'ın Çin'e ihracatını daha da artırmak için çalışıyor." vurgusunda bulunarak, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni desteklemeye istekli olduğunu kaydetti.

Pekin, Kuşak ve Yol Girişimi'nin amiral gemisi Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu (CPEC) Afganistan'a genişletmeye çalışıyor. Basında, toplantıda, Afganistan'ın CPEC'e katılımının da ele alındığı belirtiliyor.

Dar, Muttaki ile ikili görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üçlü toplantı marjında Dar ve Muttaki'nin ikili görüştüğü aktarıldı.

Bakanların ikili ilişkilerin ilerleyişinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarılan açıklamada Dar, Pakistan'daki terör saldırılarına ilişkin tedbir alınması çağrısında bulundu.

Çin, Afganistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının mayısta Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldiği gayriresmi toplantıda, üç ülkenin işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Dış Politika, Afganistan, Diplomasi, Pakistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Kabil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Çin ve Afganistan Üçlü Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıkılacağını açıkladı Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Antalya’da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 16:37:28. #7.11#
SON DAKİKA: Pakistan, Çin ve Afganistan Üçlü Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.