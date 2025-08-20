Pakistan, Çin ve Afganistan Üçlü Toplantısı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, siyasi, bölgesel ve ekonomik işbirliğinin ele alındığı üçlü toplantıda bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Dar'ın, Vang ve Muttaki ile Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir araya geldiği belirtildi.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kabil'deki 6. Afganistan-Çin-Pakistan Üçlü Toplantısının "siyasi, ekonomik ve bölgesel işbirliği gibi konularda kapsamlı görüşmeleri içereceği" ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre Vang, "Her iki ülkenin ilgili kurumları, Afganistan'ın Çin'e ihracatını daha da artırmak için çalışıyor." vurgusunda bulunarak, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni desteklemeye istekli olduğunu kaydetti.

Pekin, Kuşak ve Yol Girişimi'nin amiral gemisi Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu (CPEC) Afganistan'a genişletmeye çalışıyor. Basında, toplantıda, Afganistan'ın CPEC'e katılımının da ele alındığı belirtiliyor.

Dar, Muttaki ile ikili görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üçlü toplantı marjında Dar ve Muttaki'nin ikili görüştüğü aktarıldı.

Bakanların ikili ilişkilerin ilerleyişinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarılan açıklamada Dar, Pakistan'daki terör saldırılarına ilişkin tedbir alınması çağrısında bulundu.

Çin, Afganistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının mayısta Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldiği gayriresmi toplantıda, üç ülkenin işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştu.