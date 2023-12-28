Pakistan Cumhurbaşkanı: Pakistan ve Çin Arasında Benzersiz Bir Dostluk Var

İSLAMABAD, 28 Aralık (Xinhua) -- Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortakları olan Pakistan ve Çin arasında benzersiz bir dostluğun bulunduğunu söyledi.

Alvi, Çarşamba günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen toplantıda, "Pakistan ile Çin arasındaki ikili ilişkiler özel öneme sahip. İki ülke birbirinin yakın, güvenilir ve sarsılmaz dostları" dedi.

Cumhurbaşkanı, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin en önemli projelerinden olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yeni bir zirveye çıktığını söyledi.

Alvi, "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında Pakistan bir yol ağıyla donatılırken, stratejik önem taşıyan altyapı projeleri de mega projeye dahil edildi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ayrıca Çin'in Pakistan'ın en büyük ticaret ortağı ve önemli bir doğrudan yabancı yatırım kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

İki ülke arasındaki güçlü dostluk açısından kültür ve eğitim etkileşimlerinin önemini vurgulayan Alvi, Pakistan ve Çin'in iki ülke halkları arasındaki bağı derinleştirecek adımlar attığını kaydetti.

Pakistan'ın güneybatısındaki Gwadar Limanı ile Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentini birbirine bağlayan ve 2013 yılında açılan bir koridor olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru; enerji, ulaşım ve sanayi işbirliğini öne çıkarıyor.