Pakistan Ulusal Meclisi, Pakistan Senatosu ve 4 eyalet meclisinde yapılan oylamada, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ortak adayı Asıf Ali Zerdari yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
The News International'ın haberine göre, 8 Şubat'taki ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.
Seçimde, PPP ve PML-N ortak adayı, 2008-2013 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Asıf Ali Zerdari resmi olmayan sonuçlara göre ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.
Cumhurbaşkanı seçiminde Zerdari'nin rakibi olan Sünni İttihad Konseyinin adayı ve Pahtunhva Milli Avami Partisi (PKMAP) lideri Mahmud Achakzai, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından da destekleniyordu.
Asıf Ali Zerdari kimdir?
"Pakistan'ı ve Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın" olarak 1988'de tarihe geçen ancak 27 Aralık 2007'de silahlı bir intihar bombacısının saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Benazir Butto'nun eşi olan Asıf Ali Zerdari, 1955'te Karaçi'de nüfuzlu bir aileye doğdu.
Zerdari, 2008-2013 yıllarında Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.
Pakistan'daki seçimler
Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.
Ardından 3 Mart'ta PML-N Başkanı Şahbaz Şerif'in, 201 oy alarak ikinci kez Başbakan seçildiği duyurulmuştu.
PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Asıf Ali Zerdari Cumhurbaşkanı Seçildi - Son Dakika
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedeleri ziyaret etti. Ali Koç, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Konteyner Kenti ve Fenerbahçe Mahallesi'ni ziyaret eden Koç, çocuklar ve depremzedelerle yakından ilgilendi. Ayrıca, ramazan kolisi dağıtımına katıldı ve spor okullarının açılışını gerçekleştirdi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilde bulunan eşiyle birlikte yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz.
Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Kahraman Türk Kadınları Defilesi'nde Nene Hatun, Fatma Aliye Hanım, Gevher Nesibe Sultan, Hayme Hatun gibi tarihteki 27 kadının kıyafetleri sergilendi. Defilede ayrıca 15 Temmuz şehitleri Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'i temsilen özel harekat polisi kıyafetleri de yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Cikalleshi'nin attığı 2 penaltı golüne karşılık Yusuf Erdoğan'ın golüyle Adana Demirspor beraberliği yakaladı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşları ile Alpu ilçesini ziyaret etti. Hatipoğlu, Alpu Belediye Başkan adayı Alparslan Kokulu ve çiftçiler tarafından karşılandı. Hatipoğlu, Alpulu vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na verilen destekten memnuniyet duyduğunu ve hizmetlerini gerçekleştireceklerine inandığını belirtti. Ayrıca, muhtarlarla da bir araya gelen Hatipoğlu, Alpu'daki sorunların çözümü için projeler hazırlandığını ve 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan aranan cinayet zanlısı Aslanbucak Mahallesi'nde yakalandı. Zanlı, adliyede tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?