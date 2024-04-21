Pakistan'da bulunan 800'den fazla Afgan mülteci anavatanlarına döndü

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KABİL, 21 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'da bulunan 800'den fazla Afgan mülteci Perşembe ve Cuma günleri anavatanlarına döndü.

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı'nın X hesabından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, toplam 837 mülteci Torkham ve Spin Boldak sınır geçiş noktalarından ülkeye giriş yaptı.

Afgan yetkililer, Pakistan hükümetinin Afgan göçmenleri geri gönderme planının ikinci aşamasına 15 Nisan'da başlandığını belirtirken, ilk aşamada ise 550.000'den fazla Afgan mültecinin ülkelerine geri döndüğü bildirildi.

Afganistan'daki geçici hükümet, yurtdışında yaşayan Afgan göçmenlere evlerine dönmeleri ve savaştan zarar gören ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunmaları yönünde pek çok kez çağrıda bulunmuştu.