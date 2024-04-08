Pakistan'da Camide El Bombasıyla Saldırı: 1 Polis Öldü, 6 Polis Yaralandı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde camide el bombasıyla düzenlenen saldırı sonucu 1 polis yaşamını yitirdi, 6 polis yaralandı.
Yerel polis yetkilisi Nasir Şah, yaptığı açıklamada, Belucistan'ın Ketta şehrinde camide el bombasıyla saldırı gerçekleştirildiğini, saldırıda 1 polis memurunun yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını belirtti.
Şah, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, saldırıyı kınadı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
En çok terör olayının görüldüğü eyaletler, Belucistan ve Hayber Pahtunhva
Belucistan'da dün, patlayıcı yüklü motosikletin infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
İslamabad merkezli Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezinin (CRSS) 1 Nisan'da yayımladığı rapora göre, 2024'ün ilk çeyreğinde ülke genelinde en çok terör olayının görüldüğü eyaletler, Belucistan ve Hayber Pahtunhva oldu.
Bu yılın ilk çeyreğinde Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da düzenlenen 200 terör saldırısında 281 sivil ve güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Pakistanlı güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği 48 terörle mücadele operasyonunda 151 militan etkisiz hale getirildi.
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