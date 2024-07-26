Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi, parlamento önünde oturma eylemi çağrısı yaptı

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Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi (JI), başkent İslamabad'da parlamento önünde düzenlenmesi planlanan oturma eylemi çağrısı yaptı.

JI Uluslararası İlişkiler Direktörü Asıf Lokman Gazi, yaptığı yazılı açıklamada, partinin gün içinde parlamento önünde barışçıl bir oturma eylemi düzenleyeceğini duyurdu.

Ülkenin dört bir yanından gelen JI aktivistlerinin başkente doğru yola çıktığı belirtilen açıklamada, polisin yüzlerce JI üyesini gözaltına aldığı ve çeşitli bölgelerde onlara engel olduğu belirtildi.

Açıklamada, eylemin, "yolsuzluğa", hızla artan elektrik fiyatlarına ve hükümetin insanlara yardım sağlamadaki "yetersizliğine" karşı düzenlendiği kaydedildi.

JI üyelerinin ne olursa olsun yarın İslamabad'daki "D-Chowk" bölgesine ulaşacağı belirtilen açıklamada, hükümetin katılım sağlayacaklara karşı sert tutumdan kaçınması çağrısı yapıldı.