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Pakistan'da çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir evde çıkan yangında en az 9 kişi hayatını kaybetti. Polis, yangının kısa devre nedeniyle çıktığını ve ev sakinlerinin yangını kontrol altına almasına fırsat vermeden hızla tüm evi sardığını aktardı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri kimlik tespiti amacıyla yakındaki bir hastaneye nakledildi.

Pakistan\'da çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti
26.12.2023 - 13:24,  Güncelleme: 13:26
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ÇEKİM TARİHİ: 24 Aralık 2023

1. Yangından çeşitli görüntüler

2. Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir evde çıkan yangında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Polis, Pazar günü basına yaptığı açıklamada, Abbottabad bölgesinde meydana gelen yangında evin çökmesiyle 9 aile üyesinin enkaz altında kaldığını, cansız bedenlerin ise enkaz arasından çıkarıldığını bildirdi.

Polis ayrıca yangının kısa devre nedeniyle çıktığını ve ev sakinlerinin yangını kontrol altına almasına fırsat vermeden hızla tüm evi sardığını aktardı.

Polisin verdiği bilgiye göre, yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri kimlik tespiti amacıyla yakındaki bir hastaneye nakledildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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